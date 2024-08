Meyer Burger-Aktie: Partnerschaft mit Solestial für Raumfahrt-Solarlösungen

Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft werden die beiden Firmen ultradünne Siliziumsolarzellen und Module für die Anwendung in der Raumfahrt herstellen, wie es am Montagabend in einer Mitteilung hiess.

Meyer Burger soll Solestial laut den Angaben dabei helfen, die Produktion von strahlungsresistenten Solarzellen und flexiblen Module auf qualitativ hohem Niveau zu steigern und damit Kapazitätsengpässe zu verhindern. Meyer Burger erhalte von Solestial ultradünne, strahlungsgehärtete Siliziumwafer und werde diese mit seiner Silizium-Heterojunction-Technologie weiterverarbeiten, hiess es.

mk/cg

Gwatt (awp)