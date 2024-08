Meyer Burger-Aktie mit Kursrutsch: Thalheim bleibt zentrales Produktionszentrum bei Meyer Burger

Der bestehende Zellproduktionsstandort Thalheim (Stadt Bitterfeld-Wolfen) werde weiterhin voll betrieben und solle - anders als bisher geplant - auch zukünftig das Rückgrat der Solarzellenversorgung von Meyer Burger bilden, teilte das Unternehmen mit. Der Aufbau einer Solarzellenfertigung in Colorado Springs habe sich als derzeit nicht finanzierbar herausgestellt und werde daher gestoppt.

Meyer Burger konzentriert sich in den USA nun auf die Modulfertigung in Goodyear, Arizona. Ursprünglich geplant war, dass der Standort in Colorado künftig die Zellen zuliefert. Mit Blick auf den Standort in Thalheim hiess es bisher, dass dieser benötigt werde, um den Hochlauf in den USA zu gewährleisten, mindestens bis das Solarzellenwerk in Colorado in Betrieb ist.

Die Solarzellen aus Deutschland seien unter den derzeitigen Marktbedingungen die wirtschaftlichste Option für die Belieferung der Modulproduktion in Goodyear, hiess es nun. Die Erweiterung der Kapazität in Arizona über die angekündigten 1,4 Gigawatt hinaus werde aber ausgesetzt.

Meyer Burger sieht nun einen geringen Finanzierungsbedarf. Die verbleibende Finanzierungslücke nach der Kapitalerhöhung im April werde sich deutlich reduzieren. Das mittelfristig angestrebte EBITDA-Niveau sowie der Verschuldungsgrad würden ebenfalls deutlich niedriger liegen als bisher erwartet. Der Konzern will nun ein Restrukturierungs- und Kostensenkungsprogramm in die Wege leiten.

Die Meyer Burger-Aktie verliert am Montag an der SIX zeitweise 42,35 Prozent auf 2,36 Franken.

DJG/mgo/cln

FRANKFURT (Dow Jones)