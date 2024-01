Meyer Burger-Aktie mit gewaltigem Kursrutsch: Meyer Burger ewartet operativen Verlust - Neues Geld genötigt

Meyer Burger begründet den möglichen Schritt in einer Mitteilung vom Mittwoch mit den schlechten Rahmenbedingungen und Marktverzerrungen. Konkret sieht ein Restrukturierungplan vor, die Modulproduktion im ostdeutschen Freiberg im April einzustellen.

Aufgrund des Preisverfalls in der Solarbranche und einem "unfairen Wettbewerb" mit chinesischen Herstellern verursache die Produktion an dem Standort "gravierende" Verluste, sagte Meyer Burger-Chef Gunter Erfurt gegenüber Medien. Die Schliessung sei daher vor allem eine betriebswirtschaftliche Entscheidung.

Das Ausmass der Verluste zeigt sich in den provisorischen Zahlen für das letzte Jahr, die gleichzeitig veröffentlicht wurden. Bei einem Jahresumsatz 2023 in Höhe von 135 Millionen Franken erwartet das Unternehmen einen Betriebsverlust (EBITDA) von mindestens 126 Millionen Franken.

Finale Entscheidung erst im Februar

Von der Schliessung der Produktion in Freiberg wären rund 500 Mitarbeitende betroffen. Die finale Entscheidung werde aufgrund von betrieblichen Abläufen erst in der zweiten Februarhälfte getroffen. Die Produktion würde dann am 1. April eingestellt, sollte sich bis dahin nicht eine wesentliche Besserung der Rahmenbedingungen abzeichnen.

Konzernchef Erfurt wollte die Ankündigung jedoch nicht als Drohung an die Politik verstehen, auch Subventionen forderte er nicht direkt. Vielmehr war es ihm wichtig zu betonen, dass es ein "faires Wettbewerbsumfeld" für europäische Solarmodulhersteller brauche, vor allem gegenüber den "Dumpingpreisen aus China".

Zukunftsmarkt sind die USA

Zukünftig will sich Meyer Burger stärker auf den US-Markt konzentrieren. Hier sind die Rahmenbedingungen laut Erfurt deutlich besser, so dass ein profitables Geschäft dort möglich sei. Die Produzenten dort seien auch deutlich besser gegen die Konkurrenz aus China geschützt.

Aktuell bestünden in den USA schon Abnahmeverträge über 5,4 Gigawatt an Leistung. Die gesicherten Aufträge würden bis in das Jahr 2030 reichen, sagte Erfurt weiter.

Nicht geschlossen werden soll die Solarzellenproduktion im deutschen Thalheim, von wo auch der Produktionshochlauf der US-Solarmodulproduktion unterstützt wird. Auch der Maschinenbau und die Forschung und Entwicklung in der Schweiz und Deutschland sollen bestehen bleiben.

Mehr Geld für Ausbau nötig

Für den Ausbau und Umbau braucht Meyer Burger aber mehr Geld. Ende 2023 hatte das Unternehmen lediglich rund 150 Millionen Franken als Cash-Position in den Büchern zu stehen. Nach aktuellen Prognosen benötigt das Unternehmen Barmittel in Höhe von rund 450 Millionen Franken, um einen positiven Cashflow zu erzielen. Hierzu stellte Meyer Burger verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten in Aussicht.

So sei man etwa in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem deutschen Wirtschaftsministerium über eine von Euler Hermes gedeckte Exportfinanzierung, vor allem für den Ausbau der US-Fertigung. Ferner habe das Unternehmen die erste Prüfphase für einen Advanced Manufacturing Production Credit sowie ein Darlehen des US-Energieministeriums erfolgreich durchlaufen.

Auch eine Eigenkapitalfinanzierung - etwa eine Bezugsrechtsemission, Privatplatzierungen oder andere Formen eigenkapitalbasierter Finanzierung - seien weitere Optionen, hiess es.

Ferner prüfe Meyer Burger strategische Optionen, um damit das "langfristige Wachstumspotenzial und die Finanzierungsposition" zu verbessern. Dazu zählten etwa Partnerschaften mit Industrieunternehmen und Technologielizenzen. erste Gespräche mit potenziellen Partnern würden mit der Unterstützung einer "weltweit führenden Investmentbank" geführt, heisst es.

In der Mitteilung gab Meyer Burger auch noch das Ausscheiden vom Verwaltungsrat Urs Schenker bekannt. Er trete aus "persönlichen Gründen" von seinem Amt zurück.

Aktien von Meyer Burger brechen nach weiteren Hiobsbotschaften ein

Die Aktien von Meyer Burger befinden sich am Mittwochmorgen im freien Fall. Das Unternehmen zieht in Deutschland die Notbremse und braucht frisches Kapital. Analysten sprechen von einem "Höchstrisiko-Investment" mit möglichem Totalausfall.

An der SIX erleben die Anteilsscheine von Meyer Burger am Mittwoch einen Kursrutsch: Zeitweise verlieren sie 31,05 Prozent auf 0,091 Franken, in der Spitze ging es allerdings bereits um 46,7 Prozent runter auf 0,07 Franken. Die Titel des Solarmodulherstellers haben bereits im letzten Jahr rund zwei Drittel an Wert eingebüsst. In diesem Jahr stand bis zum gestrigen Schlussstand bereits wieder ein Minus von rund einem Drittel.

Die ZKB beurteilt die Lage als äusserst angespannt. Die Zahlen für 2023 lägen "weit unterhalb" der Schätzungen und die Bruttoliquidität dürfte nur noch "wenige Monate" ausreichen, heisst es in einem Kommentar. Der Ausgang der Verhandlungen zur Sicherung des Unternehmens seien unsicher, genauso wie das "Überleben des Unternehmens". Die Aktie sei nun ein "Höchstrisiko-Investment, bei dem ein Totalausfall nicht ausgeschlossen werden kann."

Für die Analysten von Jefferies kommt es bei Meyer Burger nun zum "letzten Gefecht". Mit Ausnahme eines Konkurses sei nun das Worst-Case-Szenario eingetreten.

Die Experten von Mirabaud sind zudem der Ansicht, dass ein Handeln der deutschen Regierung in Bezug auf einen neuen Solarpakt "eher unwahrscheinlich" ist. Die Kombination aus hohen Betriebskosten und dem grossen Finanzierungsbedarf sei jedenfalls eine grosse Herausforderung für Meyer Burger.

Wenig überrascht zeigen sich die Experten von Stifel. Aufgrund der ungünstigen Bedingungen in Europa sei die Konzentration auf die USA der "einzig logische Schritt". Allerdings seien die Kosten der Verlagerung noch nicht zu beziffern, weshalb der Aktienkurs "voraussichtlich sehr volatil" bleiben dürfte, so die Prognose.

cg/uh

Thun (awp)