Meyer Burger-Aktie: Meyer Burger will Verwaltungsrat vergrössern

Katrin Wehr-Seiter soll an der Generalversammlung am 5. Mai als unabhängiges Mitglied neu in den Verwaltungsrat gewählt werden.

Die 1970 geborene Wehr-Seiter ist als Managing Director und Partner bei BIP Capital Partners in Luxemburg tätig. Zuvor war sie bei der internationalen Private-Equity-Gesellschaft Permira. Die diplomierte Maschinenbauingenieurin amtet zudem als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied bei SES S.A. und Bellevue Group AG.

Bei der ordentlichen Generalversammlung stellen sich zudem alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats zur Wiederwahl. Sollte Katrin Wehr-Seiter in den Verwaltungsrat von Meyer Burger Technology gewählt werden, würde sich die Zahl der Sitze von vier auf fünf erhöhen.

pre/kw

Thun (awp)