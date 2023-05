Meyer Burger-Aktie: Meyer Burger präsentiert Produktportfolio in Australien

So werde an einer ab dem 3. Mai in Sydney stattfindenden Fachmesse das Produktportfolio vorgestellt, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Verkauf der Solarmodule erfolge über BayWa r.e., den ersten Grosshandelskunden von Meyer Burger in Australien.

In Australien vorgestellt und verkauft würden Heterojunction-Solarmodule "Made in Germany, designed in Switzerland", heisst es weiter. Diese zeichnen sich laut Mitteilung im Vergleich mit herkömmlichen Technologien durch Langlebigkeit und höhere Energieerträge aus.

Gwatt/Thun (awp)