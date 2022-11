Meyer Burger-Aktie: Meyer Burger hat Kapitalerhöhung von 250 Millionen Franken abgeschlossen

Das Unternehmen hat gemäss einer Mitteilung vom Donnerstag knapp 18 Millionen neue Namenaktien verkauft, für die während der Ausübungsfrist keine Bezugsrechte ausgeübt worden waren.

Zusammen mit den 909 Millionen Aktien, für die die Bezugsrechte ausgeübt wurden, werden somit insgesamt rund 927 Millionen neue Namenaktien (Nennwert 0,05 Fr.) ausgeben. Damit soll wie geplant ein Bruttoerlös von 250 Millionen Franken erzielt werden.

Bestehende Aktionäre erhielten für jede gehaltene Aktie ein Bezugsrecht. Mit 20 Bezugsrechten können 7 neue angebotene Aktien zu einem Preis von 0,267 Franken je neue Aktie erworben werden. Gemäss Angaben vom Vorabend wurden 97,23 Prozent der Bezugsrechte ausgeübt. Unter anderem hat der Grossaktionär Sentis Capital Cell 3 PC sämtliche seiner Bezugsrechte ausgeübt und hält damit weiterhin über 10 Prozent an Meyer Burger.

Der Handel mit den neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange wird gemäss der Mitteilung am Freitag (11.11.) aufgenommen. Die Lieferung der neuen Aktien gegen Zahlung des Bezugspreises erfolgt am gleichen Tag.

Mit dem frischen Kapital will das Management die Produktionskapazität für Solarzellen und -module auf 3 Gigawatt pro Jahr ausbauen. Der Ausbau der Produktion soll am deutschen Standort Thalheim und im US-amerikanische Goodyear erfolgen.

Die Meyer Burger-Aktie notiert am Donnerstag an der SWX zeitweise 0,59 Prozent im Plus bei 0,45 Franken.

tv/uh

Gwatt (awp)