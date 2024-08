Meyer Burger-Aktie klar in Rot: Meyer Burger verschiebt Veröffentlichung der Halbjahreszahlen

Neu ist die Publikation für den 16. September 2024 geplant.

Strategische Priorität habe derzeit der Abschluss einer weiteren Vereinbarung mit einem namhaften Technologiepartner, begründet Meyer Burger in einer Mitteilung vom Dienstag die Verschiebung. Ausserdem werde wie bereits kommuniziert weiterhin "intensiv" an einer neuen Finanzierung gearbeitet.

Im Juni hatte das Unternehmen Fortschritte bei der Verlagerung des Kerngeschäfts in die USA gemeldet. Nach dem Beginn der Modulproduktion in Arizona soll der Hochlauf der Zellproduktion in Colorado Springs gegen Ende Jahr starten, hiess es damals. Vor diesem Hintergrund räumen die Analysten in Kommentaren den Halbjahreszahlen per se wenig Relevanz ein.

Die Meyer Burger-Aktie verliert via SIX zwischenzeitlich 2,94 Prozent auf 4,62 Franken.

