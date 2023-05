Meyer Burger-Aktie in Grün: Meyer Burger schliesst Abnahmevertrag mit Ingka Investments für 4 Jahre ab

Die zum Möbelhersteller IKEA gehörenden Gesellschaft soll dabei eine substanzielle jährliche Vorauszahlung leisten, um dem Solarmodule-Hersteller die Beschaffung und Finanzierung von Maschinen, Materialien und Rohstoffen für die Produktion zu ermöglichen.

Die Vereinbarung umfasst die Lieferung von Premium-Solarmodulen, die künftig in den USA in Goodyear (Arizona) produziert und zwischen 2025 und 2029 ausgeliefert werden sollen, wie Meyer Burger am Mittwoch mitteilte.

Über den Vertrag sei bereits am 23. März im Zusammenhang mit der Erhöhung der jährlichen Produktionskapazität des Modulwerkes in Goodyear informiert worden, heisst es. Weitere Details sollen nicht veröffentlicht werden.

Die Meyer Burger-Aktie gewinnt im SIX-Handel zeitweise 0,42 Prozent auf 0,593 Franken.

