Meyer Burger-Aktie gibt dennoch nach: Grossaktionär von Meyer Burger übt bei Kapitalerhöhung alle Bezugsrechte aus

Sentis Capital Cell 3 PC hat im Rahmen der laufenden Kapitalerhöhung alle Bezugsrechte ausgeübt.

Der Sentis-Capital-Verwaltungsrat sei mit der Entwicklung von Meyer Burger sehr zufrieden, teilte das Unternehmen, hinter dem der russische Investor Pyotr Kondrashev steht, am Freitag mit. Meyer Burger blicke einer "vielversprechenden und glänzenden" Zukunft entgegen.

Meyer Burger will bis zu 250 Millionen Franken aufnehmen, um die Produktionskapazität für Solarzellen und -module auf 3 Gigawatt pro Jahr auszubauen. Der Ausbau der Produktion soll am deutschen Standort Thalheim und im US-amerikanische Goodyear erfolgen.

Der Anteil von Sentis Cell 3 an Meyer Burger werde auch nach der Kapitalerhöhung über 10 Prozent des Aktienkapitals halten, hiess es am Freitag in dem Communiqué weiter. Davor hatte Sentis Capital letztmals im Oktober 2021 eine Beteiligungshöhe von 10,01 Prozent an Meyer Burger gemeldet.

Die Meyer Burger-Aktie zeigt sich am Freitag an der SIX zeitweise um 2,92 Prozent tiefer bei 0,446 Franken.

ra/tv

Gwatt (awp)