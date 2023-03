Meyer Burger-Aktie fällt zweistellig: Meyer Burger kappt Produktionsziel

Börse aktuell - Live Ticker

Die US-Börsen entwickeln sich am Donnerstag uneinheitlich. Der heimische Aktienmarkt legt am Donnerstag moderat zu, wogegen der deutsche Aktienmarkt kleine Verluste verbucht. Die asiatischen Indizes zeigten sich am Donnerstag mit negativer Tendenz, die Verluste fielen vielerorts aber minimal aus.