Meyer Burger-Aktie aktuell: Meyer Burger mit stabiler Tendenz

Die Meyer Burger-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 0.277 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 12'481 Punkten steht. In der Spitze gewann die Meyer Burger-Aktie bis auf 0.285 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Meyer Burger-Aktie bei 0.272 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0.280 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'110'260 Meyer Burger-Aktien.

In der Bilanz 2021 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0.030 CHF je Meyer Burger-Aktie stehen.

Die Meyer Burger Technology AG ist eine international tätige Unternehmensgruppe mit Fokus auf Systemlösungen und Produkte für die Solarindustrie. Im Weiteren bedient der Konzern auch Bereiche der Halbleiter- und Optoelektronikindustrie sowie ausgewählte andere Highend-Märkte. Ausserdem stellt die Meyer Burger ein weltweites Servicenetzwerk mit Ersatz- und Verschleissteilen, Prozess Know-how, Wartung, Kundendienst und Schulung bereit. Hauptabsatzmärkte sind die Photovoltaik, die Halbleiter- und die Optoelektronikindustrie. Gemäss Unternehmensmitteilung vom Februar 2019 wurde das Wafer Anlagen- und Servicegeschäft für Photovoltaik- und Spezialmaterialien (z.B. Halbleiter- und Saphirglasindustrie) an die Precision Surfacing Solutions (PSS) (ehemals Lapmaster Wolters Ltd) verkauft. Im März 2019 übernahm Meyer Burger eine strategische Beteiligung von 18.4 % an der Oxford Photovoltaics Limited, die im Bereich Perowskit-Tandemsolarzellen tätig ist. Nach der Fusion im Januar 2010 mit der 3S Industries AG und der Übernahme der Roth & Rau AG im Jahr 2011, ist die Unternehmensgruppe einer der weltweit führenden Technologiekonzerne für die Photovoltaik in der Solarindustrie. Meyer Burger wurde bereits 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Baar, Schweiz.

Die aktuellsten News zur Meyer Burger-Aktie

Teva-Tochter Mepha verliert Marktanteile

Finanzen jederzeit und überall im Griff

Börsen: Atempause in China, Japan moderat im Plus

Redaktion finanzen.net