Meyer Burger schliesst Verträge mit Wafer-Herstellern - Meyer Burger-Aktie gewinnt

Dabei hätten alle Lieferanten eine nachhaltige Produktion aus Polysilizium "Made in Europe" zugesichert, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilt. Das Silizium stamme vom europäischen Hersteller Wacker.

Die Wafer aus dieser Lieferkette erfülle zum Beispiel auch die Anforderungen des französischen Marktes. Meyer Burger will die Produktion an seinen beiden ostdeutschen Standorten noch im zweiten Quartal starten. Die hocheffizienten Solarmodule sollen am 27. April 2021 in einer Online-Premiere vorgestellt werden.

Die Aktie von Meyer Burger klettert am Donnerstag zeitweise um 4,58 Prozent auf 0,4336 Franken.

yr/ra

Gwatt (awp)