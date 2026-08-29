Green Aktie 18679586 / KYG4164T1031
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29.08.2026 21:00:00
Mexico’s Green Energy Push Is Finally Gaining Momentum
After a delayed start under the previous government, Mexico is now well on its way to undergoing a green transition. President Claudia Sheinbaum has launched an energy reform that opens Mexico’s energy sector to greater private investment and focuses on expanding the country’s renewable energy sector. Meanwhile, the approval of several solar and wind projects demonstrates the government’s commitment to the accelerated deployment of clean energy. In February, Sheinbaum launched Mexico’s strategic energy transition roadmap,…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!