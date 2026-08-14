Mexco Energy hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mexco Energy gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.24 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.120 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 2.0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch