Mewat Zinc: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mewat Zinc hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.76 INR. Im Vorjahresviertel waren 1.22 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40.01 Prozent auf 87.9 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 62.8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch