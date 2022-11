Mettler Toledo-Aktie: Mettler Toledo holt Ingrid Zhang in den Verwaltungsrat

Sie wird dem Gremium per 1. Februar 2023 beitreten, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte.

Zhang ist aktuell bei Novartis als "President of China, Innovative Medicines" tätig und hatte zuvor bereits mehrere Führungspositionen bei Novartis inne. Sie sei eine sehr erfahrene Führungspersönlichkeit, die "umfangreiche Kenntnisse aus der Betreuung von Kunden in der Pharmaindustrie" mitbringe. Diese wiederum sei ein wichtiger Markt für Mettler Toledo, wird Verwaltungsratspräsident Robert Spoerry in der Mitteilung zitiert.

Zhang folgt in ihrer Funktion auf Wah-Hui Chu, der per Anfang Mai 2023 aus dem Verwaltungsrat ausscheidet, weil er das vorgeschriebene Rentenalter gemäss der Ruhestandsrichtlinie des Unternehmens erreicht. Verwaltungsratspräsident Spoerry dankt ihm in der Mitteilung für sein Engagement, das dem Unternehmen während seiner langen Amtszeit von grossem Nutzen gewesen sei.

Columbus (awp)