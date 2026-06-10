Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’411 0.4%  SPI 18’948 0.4%  Dow 50’872 0.2%  DAX 24’379 -0.2%  Euro 0.9228 0.1%  EStoxx50 6’046 -0.1%  Gold 4’176 -2.1%  Bitcoin 48’955 -0.7%  Dollar 0.7990 0.1%  Öl 91.7 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KI-Aktien: Der Boom ist noch lange nicht vorbei
Ausblick: AT&S vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Trügerischer Frieden: VIX bleibt niedrig - droht der Wall Street ein heisser Sommer?
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Bitcoin im Geopolitik-Stresstest: Fluchtwährung oder Spekulationsobjekt?
Suche...

Aureus Greenway Holdings Aktie 136244591 / US05156D1028

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.06.2026 10:32:42

Metsola: EU setzt beim Handel auf Pragmatismus statt Emotionen

Aureus Greenway Holdings
5.08 USD -0.39%
Kaufen Verkaufen

Von Joshua Kirby

DOW JONES--Die Europäische Union habe gelernt, "der langweilige Partner" in einer Beziehung zu den USA zu sein, die neuerdings von Meinungsverschiedenheiten über Handelszölle geprägt sei, sagte die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola. Dabei verwies sie auf die Bedeutung von Stabilität in diesem Handel mit einem Volumen von mehreren Billionen Dollar hin.

"Wir haben gelernt, nicht auf jede öffentliche Äusserung emotional zu reagieren, sondern uns vielmehr darauf zu verlassen, dass langweilig gut ist und wir der langweilige Teil der Beziehung" mit den USA sein können, sagte Metsola zu Gordon Fairclough vom Wall Street Journal während eines Interviews auf dem WSJ Leadership Institute CEO Summit.

Der Handel zwischen den USA und der 27 Mitglieder zählenden EU ist in Aufruhr, seit Präsident Donald Trump zu Beginn seiner zweiten Amtszeit im Weissen Haus hohe Handelszölle in den Vordergrund seines politischen Programms gestellt hat. Dennoch erreichte der gesamte Handel im vergangenen Jahr fast 1,8 Billionen Euro (2,1 Billionen Dollar), wie aus vorläufigen Daten der Behörden der Europäischen Union hervorgeht.

Diese Beziehung bleibe auf beiden Seiten des Atlantiks von entscheidender Bedeutung, sagte Metsola. Vorhersehbarkeit und Stabilität seien sowohl für europäische Unternehmen, die in den USA investieren, als auch für amerikanische Unternehmen, die in Europa investieren, von zentraler Bedeutung, sagte sie.

"In einem Umfeld, das durch so viel globale Instabilität erschwert wird, sind diese beiden industriellen Handelsblöcke das, was wir bewahren sollten", sagte die maltesische Politikerin. "Denn es ist eine Win-win-Situation, und wir haben immer geglaubt, dass Win-win besser ist als Win-lose."

Die Europäer hätten derweil aus dem Umgang mit der Trump-Regierung gelernt, selbstbewusster zu sein. Zudem sei es für sie selbstverständlicher geworden, die Flagge für die EU zu zeigen, sagte Metsola. "Ich hätte eine Null-Zoll-Situation vorgezogen", sagte sie. "Aber die Realität ist, wie sie ist."

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2026 04:33 ET (08:33 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Idorsia: Chancen aufgrund mehrerer Katalysatoren

Klinische Fortschritte und starke Verkaufszahlen sorgen bei Idorsia für Fantasie. Nach dem Sprung auf ein neues Jahreshoch holt die Aktie zwar Luft geholt, doch genau diese Pause könnte für risikobereite Anleger Chancen bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Aureus Greenway Holdings Inc Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten