Metropolitan Bank Trust: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Metropolitan Bank Trust hat am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.54 PHP präsentiert. Im Vorjahr hatten 2.76 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Metropolitan Bank Trust 58.67 Milliarden PHP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6.66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 55.01 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2.92 PHP sowie einen Umsatz von 42.87 Milliarden PHP belaufen.

Redaktion finanzen.ch