Metropolitan Bank stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Metropolitan Bank hat am 20.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.670 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 150.1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11.60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Metropolitan Bank einen Umsatz von 134.5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch