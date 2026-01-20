Metropolitan Bank Aktie 38600651 / US5917741044
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.01.2026 23:28:20
Metropolitan Bank Holding Corp. Bottom Line Climbs In Q4
(RTTNews) - Metropolitan Bank Holding Corp. (MCB) revealed a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $28.85 million, or $2.77 per share. This compares with $21.41 million, or $1.88 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 24.5% to $88.40 million from $71.00 million last year.
Metropolitan Bank Holding Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $28.85 Mln. vs. $21.41 Mln. last year. -EPS: $2.77 vs. $1.88 last year. -Revenue: $88.40 Mln vs. $71.00 Mln last year.
Nachrichten zu Metropolitan Bank Holding Corp Registered Shs
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Metropolitan Bank gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)