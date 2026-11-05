Metropolis Healthcare stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Metropolis Healthcare hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 3.64 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Metropolis Healthcare 2.54 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.97 Milliarden INR – ein Plus von 15.76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Metropolis Healthcare 4.29 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3.38 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 4.95 Milliarden INR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.ch