Metropolis Healthcare: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Metropolis Healthcare veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2.73 INR, nach 2.17 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.50 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16.62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.86 Milliarden INR in den Büchern standen.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 2.67 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 4.46 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.ch