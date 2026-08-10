Metroglobal veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Metroglobal hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4.02 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3.22 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25.79 Prozent auf 813.0 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 646.3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch