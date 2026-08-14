Metro: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Metro liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Metro die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.01 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.48 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1.45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.87 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.97 Milliarden CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch