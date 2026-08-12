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12.08.2026 06:37:00
Metro Systems: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Metro Systems hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurden 0.13 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Metro Systems 0.050 THB je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.76 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 39.31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.98 Milliarden THB in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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