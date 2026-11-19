|
19.11.2026 06:37:00
Metro präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Metro hat am 18.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0.96 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Metro 1.01 CAD je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.18 Milliarden CAD – ein Plus von 1.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Metro 5.11 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 4.19 CAD eingefahren. Im Vorjahr waren 4.65 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2.46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 22.55 Milliarden CAD, während im Vorjahr 22.01 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen schliesst mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.