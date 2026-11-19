Metro hat am 18.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.96 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Metro 1.01 CAD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.18 Milliarden CAD – ein Plus von 1.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Metro 5.11 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 4.19 CAD eingefahren. Im Vorjahr waren 4.65 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2.46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 22.55 Milliarden CAD, während im Vorjahr 22.01 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch