Metro Land A legte Quartalsergebnis vor

Metro Land A hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.31 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0.200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1793.61 Prozent auf 3.02 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 159.6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch