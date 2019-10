METRO-Grossaktionär steigt bei Prosieben ein

Patrik Tkac ist bei Prosiebensat.1 Media eingestiegen.

Wie aus einer Pflichtmitteilung vom Freitagabend hervorgeht, erwarb der slowakische METRO -Grossaktionär 3,6 Prozent der Anteile an Prosiebensat.1 Media.

Bei METRO ist Tkac zusammen mit Daniel Kretinsky über das gemeinsame Unternehmen EPGC seit dem gescheiterten Übernahmeangebot mit 17,52 Prozent der grösste Einzelaktionär bzw. die Nummer Zwei nach dem gepoolten Anteilsbesitz der beiden Stiftungen Meridian-Stiftung und Beisheim Holding.

Darüber hinaus sind Kretinsky und Tkac gemeinsam an mehreren europäischen Unternehmen im Medien- und E-Commerce-Sektor beteiligt. Zusammen halten beide 40 Prozent an der Mall Group, einem E-Commerce-Unternehmen in Mittel-und Osteuropa.

