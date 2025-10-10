|
Metro Expects $22 Mln Net After Tax Financial Impact From Mechanical Issue In Refrigeration System
(RTTNews) - Metro Inc. (MRU.TO), Friday announced that the mechanical issue, which interrupted its store operations on September 12, 2025, will have a net after tax financial impact of $22 million in the fourth quarter of fiscal 2025.
The issue, caused due to a mechanical issue in the refrigeration system, will be solved in the coming weeks, after which operations will gradually resume.
Meanwhile, the company continues to execute its contingency plan to ensure the replenishment of its stores.
Thursday, Metro's stock closed at C$ 92.38, up 0.22 percent on the Toronto.
Börse aktuell - Live TickerSMI kaum verändert -- DAX zum Wochenschluss zurückhaltend -- Wall Street startet freundlich -- Asiens Märkte gehen mit Verlusten ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag von seiner ruhigen Seite, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kommt. Die Wall Street geht zum Wochenende etwas höher in die Sitzung. Zum Wochenschluss ging es an den Börsen in Fernost derweil nach unten.
