SMI 12’627 0.1%  SPI 17’403 0.1%  Dow 46’556 0.4%  DAX 24’606 0.0%  Euro 0.9320 0.0%  EStoxx50 5’619 -0.1%  Gold 3’997 0.5%  Bitcoin 98’246 0.1%  Dollar 0.8059 0.0%  Öl 63.6 -2.6% 
10.10.2025 15:34:01

Metro Expects $22 Mln Net After Tax Financial Impact From Mechanical Issue In Refrigeration System

(RTTNews) - Metro Inc. (MRU.TO), Friday announced that the mechanical issue, which interrupted its store operations on September 12, 2025, will have a net after tax financial impact of $22 million in the fourth quarter of fiscal 2025.

The issue, caused due to a mechanical issue in the refrigeration system, will be solved in the coming weeks, after which operations will gradually resume.

Meanwhile, the company continues to execute its contingency plan to ensure the replenishment of its stores.

Thursday, Metro's stock closed at C$ 92.38, up 0.22 percent on the Toronto.

Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025

Dividenden, Wachstum oder ETFs

Im heutigen 🎙️ Interview mit Kelvin Jörn alias Aktienfreunde, Patrick Kirchberger alias Dividente und Olivia Hähnel von der BX Swiss sprechen wir über den Vergleich von Dividenden- und Wachstumsaktien mit ETFs.

💡 Was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Strategien?
💡 Welche Risiken gibt es dabei zu beachten?
💡 Welche Psychologischen Aspekte sind beim Investieren relevant?

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Short 13’161.13 18.98 B02SIU
Short 13’428.10 13.50 NTUBSU
Short 13’928.58 8.77 UJ3S8U
SMI-Kurs: 12’627.26 10.10.2025 15:22:09
Long 12’079.15 18.98 SR6B4U
Long 11’819.93 13.65 SQFBLU
Long 11’311.10 8.83 B1SSKU
