METRO-CEO: Hat Gespräche mit US-Lebensmittelhändler Sysco gegeben

METRO-CEO Olaf Koch hat bestätigt, dass es Gespräche zwischen METRO und dem US-Foodservice-Unternehmen Sysco Corp gegeben hat.

"Ich möchte gar nicht abstreiten, dass es Gespräche mit Sysco gab", sagte Koch dem Manager Magazin. "Aber aktuell liegt kein Angebot auf dem Tisch."

Ein Sprecher des Düsseldorfer Grosshandelskonzerns wollte sich darüber hinaus nicht äussern, inwieweit es aktuell noch Gespräche gibt.

Laut Koch sind Sysco und METRO komplementär - Sysco erwirtschaftet das Gros des Umsatzes in den USA, METRO in Europa. Zudem gebe es "eine hohe Zuneigung" zwischen den beiden Unternehmen, man teile ähnliche Werte. Sysco ist mit einem Jahresumsatz von 60 Milliarden Dollar ein grosser US-Grosshändler.

Anfang März hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass Sysco in den vergangenen Wochen an METRO mit einem Übernahmevorschlag herangetreten sei. Die Gespräche befänden sich in einem frühen Stadium und könnten noch scheitern, schrieb Bloomberg unter Verweis auf informierte Kreise.

DJG/uxd/kla

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)