Metro Brands stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Metro Brands stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 3.44 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Metro Brands 3.62 INR je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14.66 Prozent auf 7.20 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.28 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 3.81 INR prognostiziert, während der Umsatz bei 7.29 Milliarden INR erwartet worden war.

Redaktion finanzen.ch