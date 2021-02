METRO-Aktie freundlich: METRO bestellt Steffen Greubel zum neuen Vorstandsvorsitzenden

Der Handelskonzern METRO hat die Nachfolge an der Unternehmensspitze geregelt. Wie der MDAX -Konzern mitteilte, hat der Aufsichtsrat Steffen Greubel zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt. Er hat einen Dreijahresvertrag unterzeichnet. Das Präsidium des Aufsichtsrats hatte die Bestellung Greubels am Freitag empfohlen.

Der langjährige Vorstandschef Olaf Koch hatte METRO zum Jahresende verlassen. Aktuell wird das Unternehmen durch CFO Christian Baier und COO Rafael Gasset als Co-Vorsitzende des Vorstands geführt.

METRO-Grossaktionäre zeigen sich zufrieden mit neuem CEO

Grossaktionäre der METRO AG haben sich zufrieden darüber geäussert, dass Steffen Greubel durch den Aufsichtsrat zum Vorstandsvorsitzender ernannt worden ist. Der Manager erhielt einen Dreijahresvertrag, wie der Handelskonzern zuvor mitteilte. Der langjährige Vorstandschef Olaf Koch hatte METRO zum Jahresende verlassen.

Mit "Greubel gewinnen wir einen ausgewiesenen Kenner des Grosshandelsgeschäfts, der gut zur METRO AG passt," sagten Fredy Raas und Peter Küpfer als Mitglieder des Aufsichtsrats im Namen des Aktionärspools Beisheim und Meridian, die zusammen über 23 Prozent am Handelskonzern halten.

Auch Daniel Kretinsky von EP Global Commerce mit über 40 Prozent grösster Anteilseigner sagte: "Wir begrüssen, dass die METRO AG mit Steffen Greubel einen neuen Vorstandsvorsitzenden gefunden hat, dessen Auswahl von EP Global Commerce unterstützt wurde. Wir glauben, dass Herr Greubel die richtige Person ist, um METRO in die nächste Phase zu führen."

Für die METRO-Aktie ging es am Montag via XETRA zeitweise um 1,73 Prozent auf 9,97 Euro hoch - am Nachmittag notiert sie zeitweise noch 0,16 Prozent im Plus bei 9,82 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)