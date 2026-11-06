Metlife stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Metlife lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.02 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Metlife 0.010 BRL je Aktie verdient.

Metlife hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 105.43 Milliarden BRL abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11.45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 94.60 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch