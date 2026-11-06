MetLife hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

MetLife hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3.67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.22 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18.21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20.52 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 17.36 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch