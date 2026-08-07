MetLife: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

MetLife hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurden 1.09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MetLife 1.03 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MetLife im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19.15 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 17.34 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch