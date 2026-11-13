METISA METALURGICA TIMBOENSE veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

METISA METALURGICA TIMBOENSE hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.77 BRL beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.38 BRL je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16.93 Prozent auf 127.9 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel hatte METISA METALURGICA TIMBOENSE 154.0 Millionen BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch