Metisa Metalurgica Timboense stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Metisa Metalurgica Timboense hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.70 BRL gegenüber 1.26 BRL im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 133.3 Millionen BRL beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 153.9 Millionen BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch