Metisa Metalurgica Timboense präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Metisa Metalurgica Timboense hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0.85 BRL gegenüber 1.52 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 127.9 Millionen BRL – das entspricht einem Abschlag von 16.93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 154.0 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch