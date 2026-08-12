METISA METALURGICA TIMBOENSE legte Quartalsergebnis vor

METISA METALURGICA TIMBOENSE hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.64 BRL je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei METISA METALURGICA TIMBOENSE noch ein Gewinn pro Aktie von 1.15 BRL in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 133.3 Millionen BRL – eine Minderung von 13.38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 153.9 Millionen BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.ch