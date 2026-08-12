|
12.08.2026 06:37:00
METISA METALURGICA TIMBOENSE legte Quartalsergebnis vor
METISA METALURGICA TIMBOENSE hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0.64 BRL je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei METISA METALURGICA TIMBOENSE noch ein Gewinn pro Aktie von 1.15 BRL in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 133.3 Millionen BRL – eine Minderung von 13.38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 153.9 Millionen BRL eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI leichter -- DAX in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte etwas schwächer. Der deutsche Leitindex legt leicht zu. In Fernost zeigen sich die Börsen am Mittwoch mehrheitlich freundlich.