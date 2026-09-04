Methode Electronics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Methode Electronics stellte am 02.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.32 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Methode Electronics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 265.4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 240.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch