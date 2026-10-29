Methaq Real Estate Investment: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Methaq Real Estate Investment veröffentlichte am 26.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 78.57 Prozent auf 0.1 Millionen JOD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0.3 Millionen JOD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch