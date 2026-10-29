Methanol Chemicals Company Bearer präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Methanol Chemicals Company Bearer hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2.76 SAR gegenüber -2.830 SAR im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.64 Prozent auf 160.1 Millionen SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 157.5 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch