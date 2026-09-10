Methanol Chemicals Company Bearer: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Methanol Chemicals Company Bearer hat am 08.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2.35 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Methanol Chemicals Company Bearer ein Ergebnis je Aktie von -28.460 SAR vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Methanol Chemicals Company Bearer 147.6 Millionen SAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3.14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 152.4 Millionen SAR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch