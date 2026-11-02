MetaX Integrated Circuits gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MetaX Integrated Circuits äusserte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.07 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal -0.400 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 1.50 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 321.2 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch