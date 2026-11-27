Metavista3D hat am 25.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 81.22 Prozent auf 0.3 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch