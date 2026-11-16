MetaVia mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MetaVia hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MetaVia ein Ergebnis je Aktie von -1.540 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch