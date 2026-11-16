Metaplanet: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Metaplanet hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0.81 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Metaplanet 0.070 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 63.35 Prozent zurück. Hier wurden 6.0 Millionen USD gegenüber 16.3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch