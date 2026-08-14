Metaplanet: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Metaplanet hat am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -51.02 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Metaplanet ein EPS von 24.89 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1.86 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.24 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch