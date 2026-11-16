Metaplanet gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Metaplanet hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 128.29 JPY. Im letzten Jahr hatte Metaplanet einen Gewinn von 10.68 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Metaplanet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 60.39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 951.0 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 2.40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch