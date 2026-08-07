Metalurgica Gerdau SA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Metalurgica Gerdau SA hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.39 BRL, nach 0.230 BRL im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Metalurgica Gerdau SA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.87 Milliarden BRL im Vergleich zu 17.53 Milliarden BRL im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch